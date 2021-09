Bruyères-et-Montbérault Bruyères-et-Montbérault Aisne, Bruyères-et-Montbérault Brocante de Bruyères-et-Montbérault Bruyères-et-Montbérault Bruyères-et-Montbérault Catégories d’évènement: Aisne

Bruyères-et-Montbérault

Brocante de Bruyères-et-Montbérault Bruyères-et-Montbérault, 3 octobre 2021, Bruyères-et-Montbérault. Brocante de Bruyères-et-Montbérault 2021-10-03 06:00:00 – 2021-10-03 17:00:00

Bruyères-et-Montbérault Aisne Bruyères-et-Montbérault Brocante organisée par la commune

50-100 exposants / marché d’artisans en salle des fêtes RV dans les rues autour de l’église ! Brocante organisée par la commune

50-100 exposants / marché d’artisans en salle des fêtes RV dans les rues autour de l’église ! +33 7 67 91 83 15 Brocante organisée par la commune

50-100 exposants / marché d’artisans en salle des fêtes RV dans les rues autour de l’église ! dernière mise à jour : 2021-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Bruyères-et-Montbérault Autres Lieu Bruyères-et-Montbérault Adresse Ville Bruyères-et-Montbérault lieuville 49.52444#3.66444