2023-04-23 07:00:00 – 2023-04-23 19:00:00

Aisne Berrieux Brocante organisée par le Comité des Fêtes

50-100 exposants | buvette et restauration RV rue de la Fontaine de 7h à 19h ! +33 6 80 68 83 97 Berrieux

