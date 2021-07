Aulnois-sous-Laon Aulnois-sous-Laon Aisne, Aulnois-sous-Laon Brocante d’Aulnois-sous-Laon Aulnois-sous-Laon Aulnois-sous-Laon Catégories d’évènement: Aisne

Brocante d’Aulnois-sous-Laon Aulnois-sous-Laon, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Aulnois-sous-Laon. Brocante d’Aulnois-sous-Laon 2021-07-14 06:30:00 – 2021-07-14 18:00:00

Aulnois-sous-Laon Aisne Aulnois-sous-Laon Brocante organisée par l'US Aulnois

100-200 exposants / buvette et restauration RV rue de la Piscine ! +33 6 73 98 64 92 Brocante organisée par l’US Aulnois

100-200 exposants / buvette et restauration RV rue de la Piscine !

