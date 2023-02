Brocante d’Athies-sous-Laon Athies-sous-Laon Athies-sous-Laon Catégories d’Évènement: Aisne

Athies-sous-Laon

Brocante d’Athies-sous-Laon, 14 mai 2023, Athies-sous-Laon Athies-sous-Laon. Brocante d’Athies-sous-Laon Athies-sous-Laon Aisne

2023-05-14 07:00:00 – 2023-05-14 18:00:00 Athies-sous-Laon

Aisne Athies-sous-Laon Brocante organisée par le Judo Club

100-200 exposants | buvette et restauration RV Rue du Champ Palandier de 7h à 18h ! +33 7 85 41 78 49 Athies-sous-Laon

dernière mise à jour : 2023-02-26 par

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Athies-sous-Laon Autres Lieu Athies-sous-Laon Adresse Athies-sous-Laon Aisne Ville Athies-sous-Laon Athies-sous-Laon lieuville Athies-sous-Laon Departement Aisne

Athies-sous-Laon Athies-sous-Laon Athies-sous-Laon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/athies-sous-laon athies-sous-laon/

Brocante d’Athies-sous-Laon 2023-05-14 was last modified: by Brocante d’Athies-sous-Laon Athies-sous-Laon 14 mai 2023 Aisne Athies-sous-Laon Athies-sous-Laon Aisne

Athies-sous-Laon Athies-sous-Laon Aisne