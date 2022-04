BROCANTE Curgy, 8 mai 2022, Curgy.

2022-05-08 05:00:00 – 2022-05-08 19:00:00

EUR 2 2 La brocante vide-greniers organisée par Curgy Basket se déroulera le 8 mai 2022. Tout au long de la journée de 5h à 19h, les bénévoles du club assureront comme à leur habitude, la gestion de cette manifestation. Animé par le souci d’offrir aux exposants et aux visiteurs le meilleur accueil possible, le point restauration et buvette proposera boissons chaudes et froides et bien sûr la traditionnelle dégustation de tripes.

brochot.bruno@wanadoo.fr +33 3 85 52 39 95

