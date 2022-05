Brocante culturelle Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Brocante culturelle Valence, 25 juin 2022, Valence. Brocante culturelle Valence

2022-06-25 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-25 19:00:00 19:00:00

Valence Drôme Un air d’été soufflera sur la ville. Une journée culturelle et festive permettra à tous de se retrouver autour notamment d’une grande brocante culturelle. r r nLes brocanteurs amateurs pourront revendre livres, BD, magazines, vinyles et CD, cartes postales. +33 4 75 79 20 00 http://www.valence.fr/ Valence

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Ville Valence lieuville Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Brocante culturelle Valence 2022-06-25 was last modified: by Brocante culturelle Valence Valence 25 juin 2022 Drôme Valence

Valence Drôme