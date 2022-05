Brocante culturelle de Cénac Cénac-et-Saint-Julien Cénac-et-Saint-Julien Catégories d’évènement: 24250

Cénac-et-Saint-Julien

Brocante culturelle de Cénac Cénac-et-Saint-Julien, 7 août 2022, Cénac-et-Saint-Julien. Brocante culturelle de Cénac Cénac-et-Saint-Julien

2022-08-07 – 2022-08-07

Cénac-et-Saint-Julien 24250 Le comité culturel de Cénac organise le dimanche 7 août une brocante culturelle de 8h à 17h.

Livres , disques , DVD , tableaux , cartes postales , timbres …etc

Inscription : auprès de Marie Noëlle PRIVE Tel : 06 78 34 63 61 Le comité culturel de Cénac organise le dimanche 7 août une brocante culturelle de 8h à 17h. +33 6 78 34 63 61 Le comité culturel de Cénac organise le dimanche 7 août une brocante culturelle de 8h à 17h.

Livres , disques , DVD , tableaux , cartes postales , timbres …etc

Inscription : auprès de Marie Noëlle PRIVE Tel : 06 78 34 63 61 pixabay

Cénac-et-Saint-Julien

dernière mise à jour : 2022-05-07 par

Détails Catégories d’évènement: 24250, Cénac-et-Saint-Julien Autres Lieu Cénac-et-Saint-Julien Adresse Ville Cénac-et-Saint-Julien lieuville Cénac-et-Saint-Julien Departement 24250

Cénac-et-Saint-Julien Cénac-et-Saint-Julien 24250 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenac-et-saint-julien/

Brocante culturelle de Cénac Cénac-et-Saint-Julien 2022-08-07 was last modified: by Brocante culturelle de Cénac Cénac-et-Saint-Julien Cénac-et-Saint-Julien 7 août 2022 24250 Cénac-et-Saint-Julien

Cénac-et-Saint-Julien 24250