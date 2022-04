Brocante Couleur Caraïbes à Chantilly Chantilly Chantilly Catégories d’évènement: Chantilly

Chantilly Oise L’Association Happy Culture Chantilly est heureuse de vous informer que leur Brocante revient le dimanche 15 mai 2022 de 8h à 18h au Parc Watermael Boitsfort à Chantilly. Cette année elle sera aux couleurs de la Caraïbe ! Restauration sur place avec Valère Baraccras et buvette. Inscriptions :

Samedi 23 avril 2022 de 18h30 à 20h30

Samedi 30 avril 2022 de 14h30 à 17h30

+33 7 69 42 84 28 https://happyculturechantilly.fr/brocante-estivale-2022/

