Coucy-le-Château-Auffrique Aisne Coucy-le-Château-Auffrique Rendez-vous le dimanche 15 mai de 6h00 à 18h00 dans la ville haute de Coucy-le-Château-Auffrique. Food truck sur place

Démonstration de zumba par Alva Coucy Informations auprès de l’Association des Amis de Coucy-le-Château par mail :

Coucy-le-Château-Auffrique

