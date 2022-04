Brocante Couargues Couargues Catégories d’évènement: Cher

Couargues Cher Couargues Brocante autour de la Mairie, 2€ le mètre linéaire, 1 à 5 m / exposant

Date limite de réservation 30 avril 2022. Buvette, Stand Hot Dog / Frites

+33 6 72 04 88 25

