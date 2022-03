BROCANTE Contrisson Contrisson Catégories d’évènement: Contrisson

Meuse

BROCANTE Contrisson, 1 mai 2022, Contrisson. BROCANTE Contrisson

2022-05-01 05:30:00 05:30:00 – 2022-05-01

Contrisson Meuse Contrisson Grande brocante dans les rues du village (rue Haute, rue Simon, Place des Pâquis). Nombreux exposants présents. +33 6 42 99 29 71 glenda ortiz

Contrisson

dernière mise à jour : 2022-03-18 par OT SUD MEUSE

