Cléry-le-Petit Meuse Cléry-le-Petit Brocante organisée par l’association “La Gaillette” de Cléry-le-petit. Un emplacement de 5m gratuit pour les habitants de Cléry-le-petit

Pour les personnes de l’extérieur du village : 5 € les 5m Merci de réserver votre place au près d’Émilie Kinnoo. +33 6 30 66 83 20 dernière mise à jour : 2021-08-17 par

