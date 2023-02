BROCANTE Chauvency-le-Château OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY Chauvency-le-Château Catégories d’Évènement: Chauvency-le-Château

Meuse

BROCANTE, 5 mars 2023, Chauvency-le-Château OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY Chauvency-le-Château. BROCANTE Place de la Gare Chauvency-le-Château Meuse

2023-03-05 07:00:00 07:00:00 – 2023-03-05 17:00:00 17:00:00 Chauvency-le-Château

Meuse Chauvency-le-Château Venez chiner et trouver votre bonheur lors de la brocante de Chauvency-le-Château.

Restauration sur place et marché de producteurs. +33 3 29 80 01 03 Chauvency-le-Château

dernière mise à jour : 2023-02-24 par OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY

Détails Catégories d’Évènement: Chauvency-le-Château, Meuse Autres Lieu Chauvency-le-Château Adresse Place de la Gare Chauvency-le-Château Meuse OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY Ville Chauvency-le-Château OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY Chauvency-le-Château lieuville Chauvency-le-Château Departement Meuse

Chauvency-le-Château Chauvency-le-Château OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY Chauvency-le-Château Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chauvency-le-chateau ot transfrontalier pays de montmedy chauvency-le-chateau/

BROCANTE 2023-03-05 was last modified: by BROCANTE Chauvency-le-Château 5 mars 2023 Chauvency-le-Château Chauvency-le-Château kb:France4455 Meuse OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY Place de la Gare Chauvency-le-Château Meuse

Chauvency-le-Château OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY Chauvency-le-Château Meuse