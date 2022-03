Brocante Champrond-en-Gâtine, 15 août 2022, Champrond-en-Gâtine. Brocante Champrond-en-Gâtine

2022-08-15 06:00:00 – 2022-08-15

Champrond-en-Gâtine Eure-et-Loir Champrond-en-Gâtine Venez découvrir la traditionnelle brocante de la Saint-Sauveur. +33 2 37 49 80 20 Champrond-en-Gâtine

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: CHAMPROND EN GATINE, Eure-et-Loir Autres Lieu Champrond-en-Gâtine Adresse Ville Champrond-en-Gâtine lieuville Champrond-en-Gâtine Departement Eure-et-Loir

Brocante Champrond-en-Gâtine 2022-08-15 was last modified: by Brocante Champrond-en-Gâtine Champrond-en-Gâtine 15 août 2022 Champrond-en-Gâtine Eure-et-Loir

Champrond-en-Gâtine Eure-et-Loir