Brocante Chambourg-sur-Indre, 27 mars 2022, Chambourg-sur-Indre. Brocante Chambourg-sur-Indre

2022-03-27 06:00:00 – 2022-03-27 19:00:00

Chambourg-sur-Indre Indre-et-Loire Chambourg-sur-Indre Restauration ,buvette , crêpes. Défilé du carnaval des enfants de Chambourg par l'A P E. Jeux pour grands et petits , animation musicale.

Chambourg-sur-Indre

