Challerange Ardennes Challerange CHALLERANGE dimanche 12 juin 2022.22ème brocante, 11ème foire artisanale et 1er marché paysan et locauxDans les rues du village, restauration et buvette sur placeEntrée gratuit pour les visiteursRéservation ou renseignement au 03.24.71.83.78 ou 03.24.30.68.42Organiser par le comité des fêtes et loisirs de CHALLERANGE Challerange

