Celon 36200 Le Comité des fêtes de Celon organise une brocante vide grenier avec un marché artisanal.

Possibilité de repas le midi, manège gratuit.

Soirée entrecôte, bal gratuit et feu d’artifice. Brocante, repas le midi, soirée entrecôte, bal et feu d’artifice. jeanpierregautron@sfr.fr +33 6 08 23 80 32 Le Comité des fêtes de Celon organise une brocante vide grenier avec un marché artisanal.

©pixabay

