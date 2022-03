BROCANTE Cattenom Cattenom Catégories d’évènement: Cattenom

Moselle

BROCANTE Cattenom, 20 mars 2022, Cattenom. BROCANTE route du Luxembourg Gymnase municipal Cattenom

2022-03-20 07:00:00 07:00:00 – 2022-03-20 17:00:00 17:00:00 route du Luxembourg Gymnase municipal

Cattenom Moselle À la recherche de bonnes affaires ou à l’affût d’un objet vintage ? Rendez-vous à la brocante vide-grenier organisée par l’Association des Parents d’Élèves du collège Charles Péguy. Et si vous voulez vider vos armoires, les inscriptions se font par mail. ape.collegecharlespeguy@laposte.net +33 7 68 27 17 16 https://www.facebook.com/ape.charlespeguy.58 APE Charles Péguy

route du Luxembourg Gymnase municipal Cattenom

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Cattenom, Moselle Autres Lieu Cattenom Adresse route du Luxembourg Gymnase municipal Ville Cattenom lieuville route du Luxembourg Gymnase municipal Cattenom Departement Moselle

Cattenom Cattenom Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cattenom/

BROCANTE Cattenom 2022-03-20 was last modified: by BROCANTE Cattenom Cattenom 20 mars 2022 Cattenom Moselle

Cattenom Moselle