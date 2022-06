BROCANTE Brieulles-sur-Meuse Brieulles-sur-Meuse Catégories d’évènement: 55110

Brieulles-sur-Meuse 55110 Brieulles-sur-Meuse Le Comité d’animation de Brieulles-sur-Meuse organise un vide grenier à partir de 8h. Buvette et petite restauration sur place Entrée et emplacement gratuit Réservation par téléphone ou par mail comitedebrieulles@gmail.com +33 6 26 57 58 95 Brieulles-sur-Meuse

