Bouzais Bouzais Bouzais, Cher Brocante Bouzais Bouzais Catégories d’évènement: Bouzais

Cher

Brocante Bouzais, 29 août 2021, Bouzais. Brocante 2021-08-29 07:45:00 07:30:00 – 2021-08-29 19:00:00 19:00:00

Bouzais Cher Bouzais Installation des exposants à partir de 6h45. Renseignements et réservations au 07 71 14 89 08 ou 06 70 25 01 70. Ouverture de la brocante à 7h45. Buvette, restauration. Pass sanitaire obligatoire. mairie.bouzais@wanadoo.fr +33 2 48 96 61 41 Installation des exposants à partir de 6h45. Renseignements et réservations au 07 71 14 89 08 ou 06 70 25 01 70. Ouverture de la brocante à 7h45. Buvette, restauration. Pass sanitaire obligatoire. PIXABAY dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bouzais, Cher Autres Lieu Bouzais Adresse Ville Bouzais lieuville 46.70436#2.47859