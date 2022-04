Brocante Biermes Biermes Catégorie d’évènement: Biermes

Brocante Biermes, 8 mai 2022, Biermes. Brocante Rue du château Biermes

2022-05-08 – 2022-05-08

Rue du château Biermes Ardennes Biermes Buvette, friterie, restauration sur place, animations de rue, animations enfants +33 6 81 83 79 94 Rue du château Biermes

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégorie d’évènement: Biermes Autres Lieu Biermes Adresse Rue du château Ville Biermes lieuville Rue du château Biermes

Biermes Biermes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biermes/

Brocante Biermes 2022-05-08 was last modified: by Brocante Biermes Biermes 8 mai 2022

Biermes