Brocante, 18 mai 2023, Bétaille

2023-05-18 09:00:00 – 2023-05-18 18:00:00

Lot Bétaille La brocante est situé à l’espace du Couderc, dans le village. Il est organisé par le Comité des Fêtes.

Parking à proximité. Restauration rapide et buvette sur place. ©Pixabay

