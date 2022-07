Brocante Benerville-sur-Mer Benerville-sur-Mer Catégories d’évènement: Benerville-sur-Mer

Calvados

Brocante Benerville-sur-Mer, 7 août 2022, Benerville-sur-Mer. Brocante

Avenue du Général Leclerc Benerville-sur-Mer Calvados

2022-08-07 – 2022-08-07 Benerville-sur-Mer

Calvados Brocante annuelle organisée par la mairie de Bénerville.

Cette année, la municipalité associe les commerçants de la commune pour la restauration. Brocante annuelle organisée par la mairie de Bénerville.

Cette année, la municipalité associe les commerçants de la commune pour la restauration. +33 2 31 87 92 64 https://benerville.fr/fr/ Brocante annuelle organisée par la mairie de Bénerville.

Cette année, la municipalité associe les commerçants de la commune pour la restauration. Benerville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-07-03 par

Détails Catégories d’évènement: Benerville-sur-Mer, Calvados Autres Lieu Benerville-sur-Mer Adresse Avenue du Général Leclerc Benerville-sur-Mer Calvados Ville Benerville-sur-Mer lieuville Benerville-sur-Mer Departement Calvados

Benerville-sur-Mer Benerville-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/benerville-sur-mer/

Brocante Benerville-sur-Mer 2022-08-07 was last modified: by Brocante Benerville-sur-Mer Benerville-sur-Mer 7 août 2022 Avenue du Général Leclerc Benerville-sur-Mer Calvados

Benerville-sur-Mer Calvados