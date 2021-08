Benerville-sur-Mer Benerville-sur-Mer Benerville-sur-Mer, Calvados Brocante Benerville-sur-Mer Benerville-sur-Mer Catégories d’évènement: Benerville-sur-Mer

Calvados

Brocante Benerville-sur-Mer, 29 août 2021, Benerville-sur-Mer. Brocante 2021-08-29 08:00:00 – 2021-08-29 18:00:00

Benerville-sur-Mer Calvados Benerville-sur-Mer Ce rendez-vous des chineurs rassemble des brocanteurs professionnels qui proposent une gamme variée de meubles et objets, pour de toutes les bourses. Ce rendez-vous des chineurs rassemble des brocanteurs professionnels qui proposent une gamme variée de meubles et objets, pour de toutes les bourses. +33 2 31 14 40 00 Ce rendez-vous des chineurs rassemble des brocanteurs professionnels qui proposent une gamme variée de meubles et objets, pour de toutes les bourses. dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Benerville-sur-Mer, Calvados Autres Lieu Benerville-sur-Mer Adresse Ville Benerville-sur-Mer lieuville 49.34819#0.05059