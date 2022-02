BROCANTE BEL ACCUEIL À BAUGÉ Baugé-en-Anjou, 26 février 2022, Baugé-en-Anjou.

BROCANTE BEL ACCUEIL À BAUGÉ Place du marché Baugé Baugé-en-Anjou

2022-02-26 – 2022-02-26 Place du marché Baugé

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

le 4ème samedi de chaque mois, une brocante mensuelle de professionnels se tienT à Baugé sur la place du Marché, au cœur de la ville. Ce lieu historique, plein de charme offrira un très bel écrin pour faire revivre un passé plus ou moins lointain.

Les curieux et les amateurs d’objets anciens (mobilier, horlogerie, vaisselle, mercerie, livres, modes et accessoires vintage, antiquités d’ici ou d’ailleurs…) trouveront leur bonheur auprès d’une dizaine d’exposants sympathiques et enthousiastes.

+33 6 33 86 31 24

Place du marché Baugé Baugé-en-Anjou

