Beaufort-en-Argonne Meuse Beaufort-en-Argonne 1ère brocante à Beaufort en Argonne organisée par l’AEP Beau-Fort-Foyer Buvette et restauration sur place 2 € les 5 mètres. Infos et résa par téléphone +33 6 46 40 13 20 Beaufort-en-Argonne

