Brocante BAYEUX FC Sully Sully Catégories d’évènement: Calvados

Sully

Brocante BAYEUX FC Sully, 29 mai 2022, Sully. Brocante BAYEUX FC Route de Port-en-Bessin Ferme de Sully Sully

2022-05-29 – 2022-05-29 Route de Port-en-Bessin Ferme de Sully

Sully Calvados Sully Brocante organisée par le Bayeux Football Club le dimanche 29 Mai 2022 à la Ferme de Sully.

Début de la mise en place des exposants de la brocante à 6h, pour un début 8h pour les premiers visiteurs jusqu’à 18h.

Restauration possible sur place. Brocante organisée par le Bayeux Football Club le dimanche 29 Mai 2022 à la Ferme de Sully.

Début de la mise en place des exposants de la brocante à 6h, pour un début 8h pour les premiers visiteurs jusqu’à 18h.

Restauration possible sur place. anitarenaux@hotmail.fr +33 6 66 56 22 75 Brocante organisée par le Bayeux Football Club le dimanche 29 Mai 2022 à la Ferme de Sully.

Début de la mise en place des exposants de la brocante à 6h, pour un début 8h pour les premiers visiteurs jusqu’à 18h.

Restauration possible sur place. Route de Port-en-Bessin Ferme de Sully Sully

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Sully Autres Lieu Sully Adresse Route de Port-en-Bessin Ferme de Sully Ville Sully lieuville Route de Port-en-Bessin Ferme de Sully Sully Departement Calvados

Sully Sully Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sully/

Brocante BAYEUX FC Sully 2022-05-29 was last modified: by Brocante BAYEUX FC Sully Sully 29 mai 2022 Calvados Sully

Sully Calvados