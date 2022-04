Brocante Avize Avize Catégories d’évènement: Avize

Marne

Brocante Avize, 8 mai 2022, Avize.

2022-05-08

Avize Marne Avize 29ème Brocante au Parking CATTANI (centre-ville) 140 exposants. Organisée par AVIZE RECHERCHE ET COLLECTIONS. Renseignement et inscription auprès de Pascal Dorme par téléphone. +33 3 26 52 86 11 Parking CATTANI Avize Avize

