Oise

Brocante avec l'association Animation du Moulin 2021-09-19 – 2021-09-19

Creil Oise L’Association Animation du Moulin vous donne rendez-vous le dimanche 19 septembre pour sa brocante annuelle sur la place Auguste Rodin et le square Aristide Maillol ! -3€ les deux mètres (obligatoire) pour les adhérents.

-4€ les deux mètres (obligatoire) pour les non-adhérents.

-6€ les deux mètres (obligatoire) pour les professionnels Plus d’infos au 07.66.05.35.59 ou par mail à animationdumoulin@outlook.fr Inscription sur place uniquement à la Maison de Quartier Eugène Delacroix (quarter du Moulin) jusqu’au jeudi 16 septembre et uniquement les lundis, jeudis de 14h00 à 18h00. Pièces à fournir lors de votre inscription.

-Pièce d’identité (original et photocopie).

-Justificatif de domicile de moins de trois mois.

-Liste des objets que vous souhaitez vendre.

-Votre règlement (chèque ou espèce). PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR OBTENIR UN EMPLACEMENT Le port du masque ainsi que le gel hydroalcoolique seront obligatoire et fourni par vous-même.

