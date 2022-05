Brocante au quartier de Neuville à Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: 02100

Saint-Quentin 02100 Dans le cadre de la fête du quartier de Neuville à Saint-Quentin, l’association Alcool Assistance propose une brocante qui se tiendra le samedi 25 juin de 8h à 18h avenue Pierre Chocquart.

Renseignements au 0650963489 +33 6 50 96 34 89 Dans le cadre de la fête du quartier de Neuville à Saint-Quentin, l’association Alcool Assistance propose une brocante qui se tiendra le samedi 25 juin de 8h à 18h avenue Pierre Chocquart.

