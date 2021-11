Le Plessis-Belleville Le Plessis-Belleville Le Plessis-Belleville, Oise Brocante au profit du Téléthon Le Plessis-Belleville Le Plessis-Belleville Catégories d’évènement: Le Plessis-Belleville

Oise

Brocante au profit du Téléthon Le Plessis-Belleville, 11 novembre 2021, Le Plessis-Belleville. Brocante au profit du Téléthon Le Plessis-Belleville

2021-11-11 – 2021-11-11

Le Plessis-Belleville Oise Le Plessis-Belleville 0 0 0 Rendez-vous le jeudi 11 novembre de 9h à 17h au Plessis-Belleville à l’espace Daniel Wattier (gymnase), la Commission Culture, Fêtes et Loisirs organise une brocante au profit du Téléthon. Les inscriptions se dérouleront en mairie, de 9h à 12h, durant la permanence du samedi 6 novembre. Un pass sanitaire ou un test PCR de moins de 72 heures sera exigé à l’entrée de la manifestation pour les exposants et les visiteurs. Informations au 03 44 60 72 00 Rendez-vous le jeudi 11 novembre de 9h à 17h au Plessis-Belleville à l’espace Daniel Wattier (gymnase), la Commission Culture, Fêtes et Loisirs organise une brocante au profit du Téléthon. Les inscriptions se dérouleront en mairie, de 9h à 12h, durant la permanence du samedi 6 novembre. Un pass sanitaire ou un test PCR de moins de 72 heures sera exigé à l’entrée de la manifestation pour les exposants et les visiteurs. Informations au 03 44 60 72 00 +33 3 44 60 72 00 Rendez-vous le jeudi 11 novembre de 9h à 17h au Plessis-Belleville à l’espace Daniel Wattier (gymnase), la Commission Culture, Fêtes et Loisirs organise une brocante au profit du Téléthon. Les inscriptions se dérouleront en mairie, de 9h à 12h, durant la permanence du samedi 6 novembre. Un pass sanitaire ou un test PCR de moins de 72 heures sera exigé à l’entrée de la manifestation pour les exposants et les visiteurs. Informations au 03 44 60 72 00 Pixabay

Le Plessis-Belleville

dernière mise à jour : 2021-10-28 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme du Pays Valois

Détails Catégories d’évènement: Le Plessis-Belleville, Oise Autres Lieu Le Plessis-Belleville Adresse Ville Le Plessis-Belleville lieuville Le Plessis-Belleville