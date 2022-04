Brocante au musée Verlaine Juniville Juniville Catégorie d’évènement: Juniville

Brocante au musée Verlaine Juniville, 18 septembre 2022, Juniville. Brocante au musée Verlaine 1 rue du Pont Paquis Juniville

2022-09-18 – 2022-09-18

1 rue du Pont Paquis Juniville 08310 Juniville Pour la 10e année, la brocante vient clôturer la saison 2022. Organisée avec l’association des parents d’élèves “les écoliers Verlaine”, un beau moment familial et convivial de fin de saison Bulletins d’inscriptions disponibles sur le site du Musée et dans les commerces locaux Visite commentée à tarif réduit de 3€ à 14h, 15h, 16h et 17h Accès libre aux expositions et au jardin musee.verlaine@wanadoo.fr +33 9 61 25 97 33 http://www.musee-verlaine.fr/ 1 rue du Pont Paquis Juniville

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégorie d’évènement: Juniville Autres Lieu Juniville Adresse 1 rue du Pont Paquis Ville Juniville lieuville 1 rue du Pont Paquis Juniville

Juniville Juniville https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/juniville/

Brocante au musée Verlaine Juniville 2022-09-18 was last modified: by Brocante au musée Verlaine Juniville Juniville 18 septembre 2022

Juniville