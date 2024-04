Brocante au Château de la Mercerie Château de La Mercerie Magnac-Lavalette-Villars, dimanche 4 août 2024.

Brocante au Château de la Mercerie Château de La Mercerie Magnac-Lavalette-Villars Charente

Le château de la Mercerie vous invite à sa brocante dans le parc et le château.

Petite restauration et buvette sur place.

Brocante ouverte aux professionnels et aux particuliers sauf alimentaire.

Sans réservation d’emplacement.

Début : 2024-08-04 06:00:00

fin : 2024-08-04 18:00:00

Château de La Mercerie 2 rue des Frères Réthoré

Magnac-Lavalette-Villars 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine chateaudelamercerie16@gmail.com

