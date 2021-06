Paris MPAA/Broussais - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris BROCANTE ARTISTIQUE MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris Catégorie d’évènement: Paris

BROCANTE ARTISTIQUE MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 26 juin 2021

de 11h à 18h

gratuit

Une vingtaine de stands attendront chineur·euse·s aguerri·e·s sur le parvis. Instruments, livres d’arts, costumes et accessoires de scène, bijoux, appareils numériques, masques, vinyles ou décors, c’est le moment de trouver votre trésor. De 16h à 18h, un DJ set en extérieur animé par Marine Colard assurera une ambiance festive. Événements -> Brocante / Marché MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 100 rue Didot Paris 75014

13 : Plaisance (436m) 13 : Pernety (661m)

Contact :Maison des Pratiques Artistiques Amateurs https://www.mpaa.fr/mpaa-broussais marylene.brozzu@paris.fr Événements -> Brocante / Marché Paris nature;Plein air;En famille

Date complète :

2021-06-26T11:00:00+02:00_2021-06-26T18:00:00+02:00

MPAA/Broussais - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Adresse 100 rue Didot Ville Paris