Habitants·tes du 14ème et de tout Paris, compagnies, théâtres, structures culturelles, artisan·ne·s du spectacle et amateur·trice·s en tout genre, la MPAA/Broussais vous invite le samedi 14 mai à vous rencontrer lors d’une journée conviviale et festive dès 11h. Venez acheter, troquer, dénicher des objets en lien avec une pratique artistique à des prix vraiment accessibles. Costumes, instruments, éléments de décors, partitions, chapeaux, bijoux, chevalets, pinceaux et incontournables accessoires de scène mis à l’honneur…Laissez-vous tenter ! Si vous souhaitez disposer d’un stand, contactez nous au 01 79 97 86 00.

Entrée Libre

La MPAA/Broussais vous invite le samedi 14 mai à vous rencontrer lors d'une journée conviviale et festive dès 11h.

MPAA
100 rue Didot
75014 Paris

2022-05-14T11:00:00 2022-05-14T18:00:00

