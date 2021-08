Arromanches-les-Bains Arromanches-les-Bains Arromanches-les-Bains, Calvados Brocante Arromanches-les-Bains Arromanches-les-Bains Catégories d’évènement: Arromanches-les-Bains

Brocante Arromanches-les-Bains, 14 août 2021, Arromanches-les-Bains. Brocante 2021-08-14 08:00:00 08:00:00 – 2021-08-14 18:00:00 18:00:00 Rue François Carpentier 7 place du 6 juin 1944

Arromanches-les-Bains Calvados 2ème Brocante de la saison 2021 !

Samedi 14 août de 8h à 18h, rue François Carpentier.

+33 6 50 33 11 98

Détails Catégories d’évènement: Arromanches-les-Bains, Calvados Autres Lieu Arromanches-les-Bains Adresse Rue François Carpentier 7 place du 6 juin 1944 Ville Arromanches-les-Bains lieuville 49.33973#-0.62476