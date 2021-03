Arles Arles Arles, Bouches-du-Rhône Brocante Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Brocante, 1 janvier 2021-1 janvier 2021, Arles. Brocante 2021-01-01 08:30:00 – 2021-03-31 17:00:00 boulevard des Lices Coté jardin, le long du boulevard des Lices

Arles Bouches-du-Rhône Arles Paradis des chineurs, cette foire regroupe des marchands venus de tous les alentours pour proposer aux acheteurs toutes sortes de trésors : meubles anciens, tableaux, vieux livres, cartes postales, bibelots divers, bijoux, linge ancien… La brocante d'Arles prend place coté jardin, le long du boulevard des Lices. http://www.arlestourisme.com/

