Arcachon Gironde EUR Vente de bienfaisance au profit des œuvres de l’association. Vaisselle, vêtements, accessoires, linge de maison…

Salle de la Chapelle Jeanne d’Arc, Cours Tartas (à côté de la poste)

Gratuit. Ouvert à tout public. Association Equipe Saint-Vincent. Vente de bienfaisance au profit des œuvres de l’association. Vaisselle, vêtements, accessoires, linge de maison…

