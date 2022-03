Brocante Ape Civaux civaux parking poids lourds Civaux Catégories d’évènement: Civaux

Vienne

Brocante Ape Civaux civaux parking poids lourds, 22 mai 2022, Civaux. Brocante Ape Civaux

civaux parking poids lourds, le dimanche 22 mai à 08:00

Brocante Civaux parking poids lourds Inscription obligatoire avec réglement : adresse Mairie de Civaux 2pl de gomelange 86320 Civaux Horaire exposant 6h-18h Horaire visiteur 8h-18h Info aux 07 88 12 22 38

sur inscription 2€ mètre linéaire

Brocante civaux parking poids lourds civaux Civaux Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T08:00:00 2022-05-22T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Civaux, Vienne Autres Lieu civaux parking poids lourds Adresse civaux Ville Civaux lieuville civaux parking poids lourds Civaux Departement Vienne

civaux parking poids lourds Civaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/civaux/

Brocante Ape Civaux civaux parking poids lourds 2022-05-22 was last modified: by Brocante Ape Civaux civaux parking poids lourds civaux parking poids lourds 22 mai 2022 Civaux civaux parking poids lourds Civaux

Civaux Vienne