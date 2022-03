Brocante – Antiquité Hautefort Hautefort Catégories d’évènement: Dordogne

Hautefort

Brocante – Antiquité Hautefort, 6 mars 2022, Hautefort. Brocante – Antiquité salle des fêtes saint agnan Hautefort

2022-03-06 07:00:00 – 2022-03-06 18:30:00 salle des fêtes saint agnan

Hautefort Dordogne 7h-18h à la salle des fêtes, intérieur extérieur : réservations au +33 6 89 29 91 66.

25 professionnels présents, restauration sur place. ©Cloudbursted – stock.adobe.com

salle des fêtes saint agnan Hautefort

