Brocante Annuelle APE Cmel Langeais Langeais Langeais Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Langeais

Brocante Annuelle APE Cmel Langeais Langeais, 22 mai 2022, Langeais. Brocante Annuelle APE Cmel Langeais Langeais

2022-05-22 08:00:00 – 2022-05-22 14:00:00

Langeais Indre-et-Loire Vide grenier au profit de l’école.

3 euros le mètre (tables et chaises non fournies) Petite restauration et buvette sur place

8h à 14h Vide grenier au profit de l’école.

3 euros le mètre (tables et chaises non fournies) Petite restauration et buvette sur place

8h à 14h cmel37130@gmail.com +33 6 62 63 56 45 Vide grenier au profit de l’école.

3 euros le mètre (tables et chaises non fournies) Petite restauration et buvette sur place

8h à 14h pixabay

Langeais

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Langeais Autres Lieu Langeais Adresse Ville Langeais lieuville Langeais Departement Indre-et-Loire

Langeais Langeais Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/langeais/

Brocante Annuelle APE Cmel Langeais Langeais 2022-05-22 was last modified: by Brocante Annuelle APE Cmel Langeais Langeais Langeais 22 mai 2022 Indre-et-Loire Langeais

Langeais Indre-et-Loire