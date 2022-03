BROCANTE ALDPA Montmédy Montmédy Catégories d’évènement: Meuse

Montmédy

BROCANTE ALDPA Montmédy, 20 mars 2022, Montmédy. BROCANTE ALDPA Salle des fêtes de Montmédy Place Eugène Tronville Montmédy

2022-03-20 – 2022-03-20 Salle des fêtes de Montmédy Place Eugène Tronville

Montmédy Meuse Brocante organisée par l’ALDPA à la salle des fêtes de Montmédy à partir de 10h.

Au programme :

Tombola / Panier garni

Buvette et restauration

Pêche à la sciure pour les enfants. +33 6 62 22 56 73 Salle des fêtes de Montmédy Place Eugène Tronville Montmédy

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Montmédy Autres Lieu Montmédy Adresse Salle des fêtes de Montmédy Place Eugène Tronville Ville Montmédy lieuville Salle des fêtes de Montmédy Place Eugène Tronville Montmédy Departement Meuse

Montmédy Montmédy Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmedy/

BROCANTE ALDPA Montmédy 2022-03-20 was last modified: by BROCANTE ALDPA Montmédy Montmédy 20 mars 2022 Meuse Montmédy

Montmédy Meuse