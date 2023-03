Brocante à Vineuil-Saint-Firmin Vineuil-Saint-Firmin Catégories d’Évènement: Oise

Vineuil-Saint-Firmin

Brocante à Vineuil-Saint-Firmin, 7 mai 2023, Vineuil-Saint-Firmin . Brocante à Vineuil-Saint-Firmin Avenue de la Gare Vineuil-Saint-Firmin Oise

2023-05-07 06:00:00 – 2023-05-07 17:00:00 Vineuil-Saint-Firmin

Oise La très attendue brocante de Vineuil Saint Firmin aura lieu le dimanche 7 mai. Venez retrouver plus de 100 exposants le long de l’allée verte. https://vineuilsaintfirmin.fr/fr/ev/1065547/824774/brocante-de-vineuil-saint-firmin VSF

Vineuil-Saint-Firmin

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Oise, Vineuil-Saint-Firmin Autres Lieu Vineuil-Saint-Firmin Adresse Avenue de la Gare Vineuil-Saint-Firmin Oise Ville Vineuil-Saint-Firmin Departement Oise Lieu Ville Vineuil-Saint-Firmin

Vineuil-Saint-Firmin Vineuil-Saint-Firmin Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vineuil-saint-firmin /

Brocante à Vineuil-Saint-Firmin 2023-05-07 was last modified: by Brocante à Vineuil-Saint-Firmin Vineuil-Saint-Firmin 7 mai 2023 Avenue de la Gare Vineuil-Saint-Firmin Oise Oise Vineuil-Saint-Firmin

Vineuil-Saint-Firmin Oise