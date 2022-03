BROCANTE A VIC-SUR-SEILLE Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille Catégories d’évènement: Moselle

Vic-sur-Seille Moselle Vic-sur-Seille Brocante dans la cité natale du célèbre peintre Georges de La Tour.

Près de 230 exposants dans les rues et sur la place de la cité sont attendus.

Buvette et restauration sur place.

Inscription obligatoire pour les exposants avant le 27/05. secr.foyergdelatour@laposte.net +33 3 87 01 13 61 http://www.foyer-g2latour.fr/ Foyer Georges de La Tour

