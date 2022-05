Brocante à Vermand

2022-07-16 – 2022-07-16 Le comité des fêtes de Vermand et l’UESV organisent pendant “Les 5 jours de Vermand” une grande brocante le samedi 16 juillet de 6h à 18h.

