Brocante à Venesmes Venesmes Venesmes Catégories d’évènement: Cher

Venesmes

Brocante à Venesmes Venesmes, 26 mai 2022, Venesmes. Brocante à Venesmes Venesmes

2022-05-26 – 2022-05-26

Venesmes Cher Venesmes Installation à partir de 7h et placements par ordre d’arrivée. Buvette et restauration rapide La grande brocante du comité des fêtes est de retour en ce jeudi de l’Ascension. Brocanteur ou chineur, vous apprécierez aussi l’exposition de veilles voitures. +33 6 46 71 32 10 Installation à partir de 7h et placements par ordre d’arrivée. Buvette et restauration rapide ot lignieres

Venesmes

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Venesmes Autres Lieu Venesmes Adresse Ville Venesmes lieuville Venesmes Departement Cher

Venesmes Venesmes Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/venesmes/

Brocante à Venesmes Venesmes 2022-05-26 was last modified: by Brocante à Venesmes Venesmes Venesmes 26 mai 2022 cher Venesmes

Venesmes Cher