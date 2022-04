Brocante à vélo ! Les Clarisses / Saisons Zéro Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Brocante à vélo ! Les Clarisses / Saisons Zéro, 14 avril 2022, Roubaix. Brocante à vélo !

Les Clarisses / Saisons Zéro, le jeudi 14 avril à 14:00

Le Busabiclou a plus d’une quarantaine de vélos à vendre, tous révisés et prêts à rouler ! Pour enfants, ados et adultes, en vélo de ville, VTC ou VTT… Il y en a pour tous les goûts ! Les vélos enfants sont généralement vendus entre 15 et 45€, ceux pour adultes entre 45 et 80€. L’équipe du Busabiclou sera là pour vous conseiller en fonction de vos besoins, de votre taille, de vos préférences…

Entrée libre

avec le Busabicou Les Clarisses / Saisons Zéro 2 rue de Wasquehal 59100 Roubaix Roubaix Ouest Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T18:00:00

