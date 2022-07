Brocante à Vandières Vandières Vandières Catégories d’évènement: Marne

Marne Vandières Le Comité des Fêtes « La Démarette » organise sa Brocante, le dimanche 31 juillet 2022 à Vandières. Buvette et petite restauration sur place (barbecue, frites, bière artisanale à la pression).

Emplacement 2€ le mètre. Inscription auprès de Nicole au 03 26 57 83 27 +33 3 26 57 83 27 Vandières

