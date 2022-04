Brocante à Saint-Loup-des-Chaumes Saint-Loup-des-Chaumes Saint-Loup-des-Chaumes Catégories d’évènement: Cher

Saint-Loup-des-Chaumes

Brocante à Saint-Loup-des-Chaumes Saint-Loup-des-Chaumes, 15 mai 2022, Saint-Loup-des-Chaumes. Brocante à Saint-Loup-des-Chaumes Saint-Loup-des-Chaumes

2022-05-15 – 2022-05-15

Saint-Loup-des-Chaumes Cher Saint-Loup-des-Chaumes De nombreux exposants attendent leurs chineurs au bourg de St Loup des Chaumes pour une journée de bonnes affaires et dans la bonne humeur ! Pour ceux qui souhaitent faire des achats utiles, ceux qui marchandent, ceux qui retombent en enfance, en brocante, chacun y trouve son compte ! Une jolie brocante sur la place du village, tout près de l’église. +33 6 30 16 44 74 De nombreux exposants attendent leurs chineurs au bourg de St Loup des Chaumes pour une journée de bonnes affaires et dans la bonne humeur ! Saint-Loup-des-Chaumes

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Loup-des-Chaumes Autres Lieu Saint-Loup-des-Chaumes Adresse Ville Saint-Loup-des-Chaumes lieuville Saint-Loup-des-Chaumes Departement Cher

Saint-Loup-des-Chaumes Saint-Loup-des-Chaumes Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-loup-des-chaumes/

Brocante à Saint-Loup-des-Chaumes Saint-Loup-des-Chaumes 2022-05-15 was last modified: by Brocante à Saint-Loup-des-Chaumes Saint-Loup-des-Chaumes Saint-Loup-des-Chaumes 15 mai 2022 cher Saint-Loup-des-Chaumes

Saint-Loup-des-Chaumes Cher