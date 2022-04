Brocante à Oigny-en-Valois Oigny-en-Valois Oigny-en-Valois Catégories d’évènement: Aisne

Oigny-en-Valois

Brocante à Oigny-en-Valois Oigny-en-Valois, 5 juin 2022, Oigny-en-Valois. Brocante à Oigny-en-Valois Oigny-en-Valois

2022-06-05 07:00:00 – 2022-06-05 19:00:00

Oigny-en-Valois Aisne Oigny-en-Valois Rendez-vous à Oigny-en-Valois afin de dénicher des trésors en tous genres.

Si vous souhaitez réserver un emplacement, contactez le 03 23 96 04 11. Rendez-vous à Oigny-en-Valois afin de dénicher des trésors en tous genres.

Si vous souhaitez réserver un emplacement, contactez le 03 23 96 04 11. +33 3 23 96 04 11 Rendez-vous à Oigny-en-Valois afin de dénicher des trésors en tous genres.

Si vous souhaitez réserver un emplacement, contactez le 03 23 96 04 11. OT de Retz en Valois

Oigny-en-Valois

dernière mise à jour : 2022-04-23 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT de Retz en Valois

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Oigny-en-Valois Autres Lieu Oigny-en-Valois Adresse Ville Oigny-en-Valois lieuville Oigny-en-Valois Departement Aisne

Oigny-en-Valois Oigny-en-Valois Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oigny-en-valois/

Brocante à Oigny-en-Valois Oigny-en-Valois 2022-06-05 was last modified: by Brocante à Oigny-en-Valois Oigny-en-Valois Oigny-en-Valois 5 juin 2022 Aisne Oigny-en-Valois

Oigny-en-Valois Aisne